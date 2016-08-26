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ВестКолл Санкт-Петербург
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ЭР-Телеком Холдинг
Телефоны
(812) 337-50-50
Официальный сайт
http://westcall.spb.ru
Новости
26.08.2016
«Эр-Телеком» завершил сделку по приобретению «Вест Колл СПб»
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