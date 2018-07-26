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Wifire

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О компании Отзывы

WiFire (Вайфаер) — новый проект холдинга NETBYNET, включающий новую продуктовую линейку, в которой объединены услуги организации Wi-Fi доступа, а также услуги цифрового телевидения без проводов в любой точке дома и на любом устройстве. С WiFire Mobile в рамках единой абонентской платы предоставляется доступ к сети Интернет на мобильном устройстве. Клиент сам выбирает необходимый формат SIM-карты, а также наиболее комфортные параметры скорости и стоимости услуг.

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Информация о компании

Провайдер NetByNet, с июня 2011 года являющийся дочерней компанией «МегаФона», запустил услугу WiFire Mobile — мобильный доступ в Интернет по технологии LTE. Система мобильной передачи данных использует инфраструктуру «МегаФона». То есть в данном случае NetByNet выступает в качестве виртуального оператора.

Сервис WiFire Mobile предлагает на выбор четыре безлимитных тарифа, отличающихся скоростью. Самый недорогой с абонентской платой в 600 рублей в месяц обеспечит пропускную способность до 1 Мбит/с. За канал на 4,1 и 8,5 Мбит/с придётся заплатить соответственно 850 и 1150 рублей в месяц. Максимальная скорость в 20 Мбит/с потребует внесения платы в размере 1400 рублей.

Отмечается, что новая услуга наиболее выгодна при подключении нескольких сервисов WiFire. Например, приобретая сразу три сервиса из продуктового пакета, можно получить до 30 % скидки на услуги связи. Скажем, при подключении домашнего Интернета со скоростью до 50 Мбит/с, WiFire TV с пакетом из 91 телеканала и мобильным Интернетом со скоростью до 4,1 Мбит/с абонентская плата вместо 1650 рублей в месяц составит 1155 рублей.

Справочная информация

ООО «Нет Бай Нет холдинг»
Количество абонентов: 853 000
Руководитель
Батанов Андрей Валерьевич
по информации на 01.10.2018
Адрес
127006, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 29к2
Телефоны
8 800 550-88-88 — звонок по России бесплатный
Официальный сайт
https://www.wifire.ru
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