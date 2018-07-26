Провайдер NetByNet, с июня 2011 года являющийся дочерней компанией «МегаФона», запустил услугу WiFire Mobile — мобильный доступ в Интернет по технологии LTE. Система мобильной передачи данных использует инфраструктуру «МегаФона». То есть в данном случае NetByNet выступает в качестве виртуального оператора.

Сервис WiFire Mobile предлагает на выбор четыре безлимитных тарифа, отличающихся скоростью. Самый недорогой с абонентской платой в 600 рублей в месяц обеспечит пропускную способность до 1 Мбит/с. За канал на 4,1 и 8,5 Мбит/с придётся заплатить соответственно 850 и 1150 рублей в месяц. Максимальная скорость в 20 Мбит/с потребует внесения платы в размере 1400 рублей.

Отмечается, что новая услуга наиболее выгодна при подключении нескольких сервисов WiFire. Например, приобретая сразу три сервиса из продуктового пакета, можно получить до 30 % скидки на услуги связи. Скажем, при подключении домашнего Интернета со скоростью до 50 Мбит/с, WiFire TV с пакетом из 91 телеканала и мобильным Интернетом со скоростью до 4,1 Мбит/с абонентская плата вместо 1650 рублей в месяц составит 1155 рублей.