WiFire (Вайфаер) — новый проект холдинга NETBYNET, включающий новую продуктовую линейку, в которой объединены услуги организации Wi-Fi доступа, а также услуги цифрового телевидения без проводов в любой точке дома и на любом устройстве. С WiFire Mobile в рамках единой абонентской платы предоставляется доступ к сети Интернет на мобильном устройстве. Клиент сам выбирает необходимый формат SIM-карты, а также наиболее комфортные параметры скорости и стоимости услуг.
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