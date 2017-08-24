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ООО «К-телеком»
Телефоны
(861) 240-14-22
Официальный сайт
http://www.mobile-win.ru
Новости
24.08.2017
Крымский «К-телеком» оказался намного рентабельнее российских операторов
30.06.2017
В Крыму авария вызвала проблемы со связью
10.01.2017
ФАС возбудила дело в отношении компании «СевТелеком»
18.10.2016
Крымский «К-Телеком» получил 5,5 млрд рублей чистой прибыли
26.08.2016
В Крыму из-за повреждения кабеля были проблемы с мобильным Интернетом
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