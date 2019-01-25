Онлайн поддержка

Компания Yota основана в 2007 году, на данный момент является одним из лидеров отрасли беспроводного широкополосного доступа (ШПД) в мире. Yota первой предложила пользователям доступ к быстрому мобильному интернету 4G на основе технологии WiMAX, а также построила первую в России сеть LTE.

В августе 2014 года компания Yota вышла на рынок как четвертый мобильный оператор.

Yota обеспечивает федеральное покрытие в сетях 2G/3G/4G.

Основные преимущества: связь по России без роуминга; стоимость услуг не меняется в поездках по стране; безлимитные звонки внутри сети Yota по России, вне зависимости от того, как долго длится разговор; полный контроль расходов в мобильном приложении Yota.

Голосовой и планшетный продукты Yota доступны в 81 регионах России, модемный продукт клиенты мобильного оператора могут приобрести в 76 регионах.

Летом 2016 года Yota предоставила своим клиентам возможность бесплатного общения за рубежом в пяти популярных мессенджерах даже при нулевом балансе.

Планшетный продукт Yota представляет из себя настоящий безлимит на максимальной скорости. Клиент выбирает только период подключения: день, месяц или год.

Yota первой на российском рынке предлагает своим пользователям годовой пакет с безлимитным интернетом.