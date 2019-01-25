Yota — российская телекоммуникационная компания, федеральный оператор беспроводной связи. Основные направления компании - предоставление услуг мобильной связи и 4G-интернета.
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Продукты компании
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Сотовые тарифы 632
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Информация о компании
Компания Yota основана в 2007 году, на данный момент является одним из лидеров отрасли беспроводного широкополосного доступа (ШПД) в мире. Yota первой предложила пользователям доступ к быстрому мобильному интернету 4G на основе технологии WiMAX, а также построила первую в России сеть LTE.
В августе 2014 года компания Yota вышла на рынок как четвертый мобильный оператор.
Yota обеспечивает федеральное покрытие в сетях 2G/3G/4G.
Основные преимущества: связь по России без роуминга; стоимость услуг не меняется в поездках по стране; безлимитные звонки внутри сети Yota по России, вне зависимости от того, как долго длится разговор; полный контроль расходов в мобильном приложении Yota.
Голосовой и планшетный продукты Yota доступны в 81 регионах России, модемный продукт клиенты мобильного оператора могут приобрести в 76 регионах.
Летом 2016 года Yota предоставила своим клиентам возможность бесплатного общения за рубежом в пяти популярных мессенджерах даже при нулевом балансе.
Планшетный продукт Yota представляет из себя настоящий безлимит на максимальной скорости. Клиент выбирает только период подключения: день, месяц или год.
Yota первой на российском рынке предлагает своим пользователям годовой пакет с безлимитным интернетом.
Справочная информация
- Руководитель
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Мунаев Саид
по информации на 29.01.2019
- Адрес
- 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13
- Официальный сайт
- http://www.yota.ru
- 25.01.2019 «Тинькофф Мобайл» стал лидером «Народного рейтинга» сотовых операторов 14
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- 22.01.2019 Владимир Добрынин покинул пост гендиректора Yota
- 07.12.2018 Yota снизила тарифы на безлимитное подключение к мобильным приложениям на планшете
- 15.11.2018 Yota запускает безлимит от 10 рублей 2