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Сегодня интернет провайдеры предлагают достаточно широкий выбор тарифных планов для подключения интернета домой, в том числе и цифрового тв. Предложения разнятся в зависимости от цели использования интернета дома. Вы можете подключить домашний телеком интернет либо домашний спутниковый интернет, при этом установить домашнюю сеть интернет часто доступно в виде беспроводного домашнего интернета, который можно провести по технологии вай фай, либо в виде домашнего проводного интернета. Преимущество беспроводного интернета дома по технологии вай-фай или, иначе говоря, wifi интернета заключается в высокоскоростном доступе к интернету для дома из любой точки квартиры или офиса с помощью любого доступного устройства, будь то телефон, компьютер либо другой девайс.

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