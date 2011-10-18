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Популярные интернет-провайдеры

Название Количество абонентов
8 800 700-06-11
109 900 000
(495) 636-06-36
4 000 000
8 800 550-05-00
77 000 000
8 800 250-08-90
104 100 000
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НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от 1 интернет-провайдера

Название, провайдер Абонентская плата, ₽ Макс. скорость, Мб/с ТВ, кол-во каналов
Билайн 480 100 нет Подробнее
Билайн 600 100 104 Подробнее