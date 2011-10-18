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Интернет-тариф от компании МГТС

Базовый Интернет GPON 40 Мбит/с

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON
  • скорость до 40 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
GPON
Абонентская плата
390 ₽

Абонентская плата указана для абонентов с повременной или комбинированной телефонией МГТС
Для абонентов безлимитной телефонии МГТС абонентская плата составит — 340 руб/мес
Для абонентов без телефонии МГТС абонентская плата составит — 450 руб/мес

Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер ZTE F660

Характеристики
Максимальная скорость на прием
40 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
40 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • – Услуга «Турбокнопка»
  • – Услуга «Компьютерная помощь»
  • – Система оплаты «Плати потом» — возможность пользоваться услугами даже при отрицательном балансе