390 ₽

Абонентская плата указана для абонентов с повременной или комбинированной телефонией МГТС

Для абонентов безлимитной телефонии МГТС абонентская плата составит — 340 руб/мес

Для абонентов без телефонии МГТС абонентская плата составит — 450 руб/мес