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Интернет-тариф от компании Wifire

Wifire Mobile 4.1

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи 4G/LTE
  • скорость до 4.1 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
4G/LTE
Абонентская плата
590 ₽
Оборудование
  • Платная аренда
  • Выкуп
Стоимость оборудования
104 ₽
Комментарий к оборудованию

Роутер «Huawei E5372» по желанию клиента. Полная стоимость: 4300 руб.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
4.1 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет