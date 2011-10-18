Интернет-тариф от компании Wifire
Wifire Mobile 4.1
К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
- подключение при помощи 4G/LTE
- скорость до 4.1 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- 4G/LTE
- Абонентская плата
- 590 ₽
- Оборудование
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- Платная аренда
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 104 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Роутер «Huawei E5372» по желанию клиента. Полная стоимость: 4300 руб.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 4.1 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
-
Нет