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Интернет-тариф от компании НЕТБАЙНЕТ

Мой тариф 60

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
499 ₽
Оборудование
  • Платная аренда
  • Выкуп
Стоимость оборудования
55 ₽
Комментарий к оборудованию

Роутер «WIFIRE S1010 NBN» по желанию клиента
Полная стоимость: 2200 руб.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
60 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
60 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет