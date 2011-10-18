Интернет-тариф от компании Ростелеком
Домашний Интернет 20 Мбит/с
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Годовая экономия составит 1 200 рублей в год
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON, Ethernet
- скорость до 20 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- GPON
- Ethernet
- Абонентская плата
- 350 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 20 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 20 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Антивирус Kaspersky Internet Security — бесплатно, с 3-го месяца платеж составит 119 руб/мес.