Интернет-тариф от компании МГТС
Пакет Интернет GPON 60 Мбит/с + мобильный (Smart Mini)
К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON
- скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- GPON
- Абонентская плата
- 500 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 60 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 60 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Мобильная связь — тариф «Smart mini»
В тариф включены 350 минут, 350 смс и 2 Гб мобильного трафика