Интернет-тариф от компании МГТС
Пакет Интернет 200 Мбит/с + мобильный (Smart Mini)
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON
- скорость до 200 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- GPON
- Абонентская плата
- 649 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 200 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 200 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Мобильная связь — тариф «Smart mini»