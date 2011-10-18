Интернет-тариф от компании МГТС
Пакет Интернет GPON 350 Мбит/с + Мобильная связь
К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON
- скорость до 350 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- GPON
- Абонентская плата
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1 100 ₽
- Абонентская плата указана для абонентов с домашней телефонией МГТС
- Для абонентов без телефонии МГТС абонентская плата составит — 1400 руб/мес
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 350 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 350 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
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Нет
- Дополнительные услуги
- Мобильная связь — тариф «Smart NonStop»
- Мобильная связь — тариф «Smart mini»