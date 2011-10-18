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Интернет-тариф от компании МГТС

Пакет Интернет GPON 350 Мбит/с + Мобильная связь

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON
  • скорость до 350 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
GPON
Абонентская плата
1 100 ₽
  • Абонентская плата указана для абонентов с домашней телефонией МГТС
  • Для абонентов без телефонии МГТС абонентская плата составит — 1400 руб/мес
Характеристики
Максимальная скорость на прием
350 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
350 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
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