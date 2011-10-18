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Интернет-тариф от компании МОРТОН Телеком

Фиолетовый

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 1 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
150 ₽

Тариф «Фиолетовый» является социальным и предоставляется: пенсионерам, многодетным семьям, ветеранам войны, инвалидам – при предъявлении удостоверения во время личного визита в офис. Обращения остальных категорий незащищенных слоев населения рассматриваются по заявлению в индивидуальном порядке.

Оборудование
Выкуп
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер

Характеристики
Максимальная скорость на прием
1 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
1 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Настройка оборудования