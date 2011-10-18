150 ₽

Тариф «Фиолетовый» является социальным и предоставляется: пенсионерам, многодетным семьям, ветеранам войны, инвалидам – при предъявлении удостоверения во время личного визита в офис. Обращения остальных категорий незащищенных слоев населения рассматриваются по заявлению в индивидуальном порядке.