Интернет-тариф от компании МОРТОН Телеком
Фиолетовый
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 1 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
150 ₽
Тариф «Фиолетовый» является социальным и предоставляется: пенсионерам, многодетным семьям, ветеранам войны, инвалидам – при предъявлении удостоверения во время личного визита в офис. Обращения остальных категорий незащищенных слоев населения рассматриваются по заявлению в индивидуальном порядке.
- Оборудование
- Выкуп
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 1 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 1 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Настройка оборудования