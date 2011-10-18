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Интернет-тариф от компании НЕТБАЙНЕТ

Мой тариф 55

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 55 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
450 ₽
Оборудование
  • Платная аренда
  • Выкуп
Стоимость оборудования
99 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер TOTOLINK A2004NS
Полная стоимость: 3600 руб.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
55 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
55 Мбит/с

До 100 Мбит/с с 1:00 до 9:00

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет