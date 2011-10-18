Интернет-тариф от компании НЕТБАЙНЕТ
Мой тариф 70
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 70 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 550 ₽
- Оборудование
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 99 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер TOTOLINK A2004NS
Полная стоимость: 3600 руб.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 70 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
70 Мбит/с
До 100 Мбит/с с 1:00 до 9:00
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет