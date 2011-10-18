Интернет-тариф от компании Yota
Год безлимита на скорости до 10 Мбит/сек
Основные характеристики
- подключение при помощи 4G/LTE
- скорость до 10 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- 4G/LTE
- Абонентская плата
-
575 ₽
Полная стоимость абонемента на год — 6900 рублей
- Оборудование
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 1 900 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Модем Yota от 1900 руб.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 10 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 10 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет