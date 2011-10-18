Wifire 70 Акция

К сожалению, этот тариф не активен.

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.

Акция действительно Wifire 70 Акция Первые 6 месяцев скорость Интернета составляет 100 Мбит/с за 350 руб/мес. С 7-ого месяца скорость составит 70 Мбит/с за 50 руб/мес Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 100 Мбит/с