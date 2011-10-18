Интернет-тариф от компании Wifire
Wifire 70 Акция
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Акция
действительно
Wifire 70 Акция
Первые 6 месяцев скорость Интернета составляет 100 Мбит/с за 350 руб/мес. С 7-ого месяца скорость составит 70 Мбит/с за 50 руб/мес
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
350 ₽
С 7-ого месяца — 450 руб/мес
- Оборудование
-
- Выкуп
- Рассрочка
- Стоимость оборудования
- 70 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер:
Рассрочка от 70 руб./мес.
Выкуп от 2 200 руб.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
100 Мбит/с
С 7-ого месяца — 70 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет