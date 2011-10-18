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Интернет-тариф от компании Wifire

Wifire 50 Акция

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Акция
действительно

Wifire 50 Акция

Первые 6 месяцев скорость Интернета составляет 70 Мбит/с за 300 руб/мес. С 7-ого месяца скорость составит 50 Мбит/с за 350 руб/мес

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 70 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
300 ₽

С 7-ого месяца — 350 руб/мес

Оборудование
  • Выкуп
  • Рассрочка
Стоимость оборудования
70 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер:
Рассрочка от 70 руб./мес.
Выкуп от 2 200 руб.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
70 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
70 Мбит/с

С 7-ого месяца — 50 Мбит/с

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет