Первая космическая

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Основные характеристики подключение при помощи Ethernet, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)

стоимость подключения 100 ₽

скорость до 55 Мбит/с