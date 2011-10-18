Интернет-тариф от компании Дом.ru Санкт-Петербург
Первая космическая
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- стоимость подключения 100 ₽
- скорость до 55 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- Ethernet
- Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- Стоимость подключения
-
100 ₽
- Абонентская плата
- 500 ₽
- Оборудование
- Рассрочка
- Стоимость оборудования
- 100 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 55 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 55 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет