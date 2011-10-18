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Интернет-тариф от компании Дом.ru Санкт-Петербург

Мой конструктор

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • стоимость подключения 100 ₽
  • скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • Ethernet
  • Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
Стоимость подключения
100 ₽
Абонентская плата
700 ₽
Оборудование
Рассрочка
Стоимость оборудования
120 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
60 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
60 Мбит/с

Возможность добавить до 40 Мбит/с (два «кубика» по 20 Мбит/с)

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

Возможность добавить бесплатно до 5 тематических пакетов-«кубиков»

Количество каналов
35 ТВ каналов
Дополнительные услуги

Амедиатека: 349 руб./мес.
Мультирум: 100 руб./мес.
Телеархив 50 руб./мес.

Комментарий оператора

Тариф «Мой конструктор» позволяет, помимо базовых характеристик, добавить до пяти «кубиков» бесплатно
К ним относятся увеличение скорости на 20 Мбит/с (максимум два «кубика») и тематические ТВ-пакеты