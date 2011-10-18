Интернет-тариф от компании Дом.ru Санкт-Петербург
Мой конструктор
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- стоимость подключения 100 ₽
- скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- Ethernet
- Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- Стоимость подключения
-
100 ₽
- Абонентская плата
- 700 ₽
- Оборудование
- Рассрочка
- Стоимость оборудования
- 120 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 60 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
60 Мбит/с
Возможность добавить до 40 Мбит/с (два «кубика» по 20 Мбит/с)
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
Возможность добавить бесплатно до 5 тематических пакетов-«кубиков»
- Количество каналов
- 35 ТВ каналов
- Дополнительные услуги
Амедиатека: 349 руб./мес.
Мультирум: 100 руб./мес.
Телеархив 50 руб./мес.
- Комментарий оператора
Тариф «Мой конструктор» позволяет, помимо базовых характеристик, добавить до пяти «кубиков» бесплатно
К ним относятся увеличение скорости на 20 Мбит/с (максимум два «кубика») и тематические ТВ-пакеты