Интернет-тариф от компании Дом.ru Санкт-Петербург
Мне нравится S
К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- Ethernet
- Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- Абонентская плата
-
630 ₽
Абонентская плата 630 руб./мес. действует при заключении договора на 12 месяцев
При преждевременном расторжении абонентская плата составляет 700 руб./мес.
На время промо-периода (2 месяца) абонентская плата - 350 руб./мес. (при авансе 350 руб.)
- Оборудование
-
- Выкуп
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 10 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Стоимость аренды от 10 руб./мес.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 60 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 60 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
- Количество каналов
- 134 ТВ канала
- Дополнительные услуги
Амедиатека: 349 руб./мес.
Мультирум: 200 руб./мес.
Телеархив 50 руб./мес.