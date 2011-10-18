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Интернет-тариф от компании Дом.ru Санкт-Петербург

Мне нравится S

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • Ethernet
  • Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
Абонентская плата
630 ₽

Абонентская плата 630 руб./мес. действует при заключении договора на 12 месяцев
При преждевременном расторжении абонентская плата составляет 700 руб./мес.
На время промо-периода (2 месяца) абонентская плата - 350 руб./мес. (при авансе 350 руб.)

Оборудование
  • Выкуп
  • Платная аренда
Стоимость оборудования
10 ₽
Комментарий к оборудованию

Стоимость аренды от 10 руб./мес.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
60 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
60 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
134 ТВ канала
Дополнительные услуги

Амедиатека: 349 руб./мес.
Мультирум: 200 руб./мес.
Телеархив 50 руб./мес.