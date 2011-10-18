Интернет-тариф от компании МГТС
Пакет Интернет GPON 60 Мбит/с + мобильный (Smart NonStop)
К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON
- скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- GPON
- Абонентская плата
- 650 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 60 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 60 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Мобильная связь — тариф «Smart NonStop»
В тариф включены 500 минут, 500 смс и 20 Гб мобильного трафика