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Интернет-тариф от компании МГТС

Пакет Интернет GPON 60 Мбит/с + мобильный (Smart NonStop)

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON
  • скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
GPON
Абонентская плата
650 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
60 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
60 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Мобильная связь — тариф «Smart NonStop»
В тариф включены 500 минут, 500 смс и 20 Гб мобильного трафика