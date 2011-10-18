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Интернет-тариф от компании МГТС

Пакет Интернет GPON 500 Мбит/с + ТВ + мобильный (Smart Mini) + смартфон

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON
  • скорость до 500 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
GPON
Абонентская плата
1 600 ₽

В абонентскую плату входит аренда смартфона Samsung J1 mini

Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер ZTE F660

Характеристики
Максимальная скорость на прием
500 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
500 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

ТВ-приставка — 99 руб/мес

Количество каналов
130 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги

Мобильная связь — тариф «Smart mini»
В тариф включены 350 минут, 350 смс и 2 Гб мобильного трафика