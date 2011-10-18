Интернет-тариф от компании МГТС
Стартовый Интернет FTTB 60 Мбит/с
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Акция
действительно с 01.09.2017 до 28.02.2018
Акция «Стартовый Интернет»!
Предлагается подключить сверхскоростной интернет по технологии PON с беспрецедентными скидками до 95%!
Абоненты, должны удовлетворять следующим условиям:
- Телефония подключена по технологии PON и отсутствует Интернет с коммерческим тарифным планом
- У абонента на момент переключении отсутствует интернет ADSL
- У абонента никогда не было тарифного плана «Стартовый»
Сумма ежемесячного платежа действует в течение 60 дней с момента подключения, после чего абонент автоматически переводится на тарифный план с соответствующей скоростью.
Основные характеристики
- подключение при помощи Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- Абонентская плата
-
60 ₽
Абонентская плата в течение 60 дней с момента подключения — 60 руб/мес, далее абонентская плата будет составлять — 600 руб/мес
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер ZTE F660
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 60 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 60 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
- Услуга «Турбокнопка»
- Услуга «Компьютерная помощь»
- Система оплаты «Плати потом» — возможность пользоваться услугами даже при отрицательном балансе