Стартовый Интернет FTTB 60 Мбит/с

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Акция действительно с 01.09.2017 до 28.02.2018 Акция «Стартовый Интернет»! Предлагается подключить сверхскоростной интернет по технологии PON с беспрецедентными скидками до 95%! Абоненты, должны удовлетворять следующим условиям: Телефония подключена по технологии PON и отсутствует Интернет с коммерческим тарифным планом

У абонента на момент переключении отсутствует интернет ADSL

У абонента никогда не было тарифного плана «Стартовый» Сумма ежемесячного платежа действует в течение 60 дней с момента подключения, после чего абонент автоматически переводится на тарифный план с соответствующей скоростью. Основные характеристики подключение при помощи Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)

скорость до 60 Мбит/с