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Интернет-тариф от компании МГТС

Стартовый Интернет FTTB 60 Мбит/с

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Акция
действительно с 01.09.2017 до 28.02.2018

Акция «Стартовый Интернет»!

Предлагается подключить сверхскоростной интернет по технологии PON с беспрецедентными скидками до 95%!

Абоненты, должны удовлетворять следующим условиям:

  • Телефония подключена по технологии PON и отсутствует Интернет с коммерческим тарифным планом
  • У абонента на момент переключении отсутствует интернет ADSL
  • У абонента никогда не было тарифного плана «Стартовый»

Сумма ежемесячного платежа действует в течение 60 дней с момента подключения, после чего абонент автоматически переводится на тарифный план с соответствующей скоростью.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
Абонентская плата
60 ₽

Абонентская плата в течение 60 дней с момента подключения — 60 руб/мес, далее абонентская плата будет составлять — 600 руб/мес

Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер ZTE F660

Характеристики
Максимальная скорость на прием
60 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
60 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • Услуга «Турбокнопка»
  • Услуга «Компьютерная помощь»
  • Система оплаты «Плати потом» — возможность пользоваться услугами даже при отрицательном балансе