Интернет-тариф от компании МГТС
Пакет Интернет 60 Мбит/с + ТВ Базовый
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Основные характеристики
- подключение при помощи Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), GPON
- скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
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- Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- GPON
- Абонентская плата
- 549 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 60 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 60 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Да
- Количество каналов
- 140 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
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- Стандартное
- HD