Интернет-тариф от компании МГТС
Пакет Интернет 100 Мбит/с + мобильный (Smart NonStop Безлимит)
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Основные характеристики
- подключение при помощи Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- Абонентская плата
- 999 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Мобильная связь — тариф «Smart NonStop» (безлимитный)