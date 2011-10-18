Пакет Интернет FTTB 100 Мбит/с + ТВ + мобильный (Smart NonStop) + смартфон

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Основные характеристики подключение при помощи Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)

скорость до 100 Мбит/с