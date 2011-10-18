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Интернет-тариф от компании Билайн

Всё в одном 2

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 40 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
550 ₽
Оборудование
Рассрочка
Стоимость оборудования
100 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
40 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
40 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • Мобильная связь: 12 Гб, 400 минут, 500 SMS (тариф "Всё 2+")
  • Мобильное ТВ: 25 каналов