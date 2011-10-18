Интернет-тариф от компании Ростелеком
Осенний
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Основные характеристики
- подключение при помощи GPON, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- стоимость подключения 1 ₽
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- GPON
- Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- Стоимость подключения
-
1 ₽
При условии подключения не менее чем на 12 месяцев
- Абонентская плата
- 400 ₽
- Оборудование
-
- Рассрочка
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 60 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
WiFi-роутер или абонентский терминал GPON: выкуп от 1830 руб., рассрочка от 60 руб./мес. на 1, 2 или 3 года
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
100 Мбит/с
Первые 6 месяцев - бесплатное действие опции "Ускорение до 100 Мбит/с"
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет