Интернет-тариф от компании МТС
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Доступный интернет для экономных. Стоимость аренды Wi fi роутера 50 руб./мес., покупка 1500 руб. Подключение бесплатно!
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 25 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 300 ₽
- Оборудование
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 50 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер МТС
Выкуп 1500 руб
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 25 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
25 Мбит/с
50 Мбит/с с 0:00 до 09:00
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет