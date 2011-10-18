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Интернет-тариф от компании МТС

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Доступный интернет для экономных. Стоимость аренды Wi fi роутера 50 руб./мес., покупка 1500 руб. Подключение бесплатно!

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 25 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
300 ₽
Оборудование
  • Платная аренда
  • Выкуп
Стоимость оборудования
50 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер МТС
Выкуп 1500 руб

Характеристики
Максимальная скорость на прием
25 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
25 Мбит/с

50 Мбит/с с 0:00 до 09:00

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет