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Акция действительно Доступный интернет для экономных. Стоимость аренды Wi fi роутера 50 руб./мес., покупка 1500 руб. Подключение бесплатно! Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 25 Мбит/с