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Интернет-тариф от компании 2КОМ

Четвёртый не лишний +ТВ

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
599 ₽

плюс каждый четвертый месяц бесплатно

Оборудование
Включено в платеж
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
110 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж