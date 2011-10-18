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Интернет-тариф от компании 2КОМ

Четвертый не лишний

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
449 ₽

Каждый 4-тый месяц - бесплатно

Оборудование
  • Платная аренда
  • Выкуп
Стоимость оборудования
69 ₽
Комментарий к оборудованию

Роутер TOTOLINK N300RT (Скорость передачи данных до 100 Мбит/с по сети Wi-Fi):
- аренда — 69 руб/мес
- покупка —1 350 руб.

Роутер D-LINK DIR-825/AC (Скорость при беспроводном соединении до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.):
- покупка — 2 975 руб.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет