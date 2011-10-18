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Интернет-тариф от компании Эт Хоум

6 по 150

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
150 ₽

Для участия в акции необходимо внести единоразовый платеж 990 руб. (идет в счет погашения абонентской платы)
После 6 месяцев подключается тариф «Пикник»

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Ограниченный
Без ограничений
Посуточная тарификация
Есть
Наличие ТВ
Нет