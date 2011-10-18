Интернет-тариф от компании Эт Хоум
6 по 150
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
150 ₽
Для участия в акции необходимо внести единоразовый платеж 990 руб. (идет в счет погашения абонентской платы)
После 6 месяцев подключается тариф «Пикник»
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
-
Ограниченный
Без ограничений
- Посуточная тарификация
-
Есть
- Наличие ТВ
-
Нет