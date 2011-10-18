с 01.07.2015г промо цена 450 руб.действует 3 месяца. Начиная с 4-го месяца стоимость за тариф - 1050 руб/мес. Аренда цифровой приставки ( HD / CAM) и Wi-Fi роутера - 0 руб.Тариф действующей линейки со скоростью 40960 Кб/сек. , скорость позволит абонету смотреть фильмы, играть, слушать музыку он -лайн . Цена с промо периодом распространяется на новых абонентов, либо действующих абонентов в случае, если они не были подключены на услуги «Домашний Интернет от МТС» и «Домашний Интернет и Цифровое МТС ТВ» в течение 3 месяцев до даты подключения.