Интернет-тариф от компании QWERTY
Уютный
К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 80 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
323 ₽
Абонентская плата по месяцам:
- 1-ый месяц - 363 руб.
- 2-ой месяц - 343 руб.
- 3-ий месяц и далее - 323 руб.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 80 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 80 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
- Скорость доступа в локальную сеть QWERTY к/от Абонента до – 50/100 Mбит/сек.
- Пакет телеканалов – АнтенQа