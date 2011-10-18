Интернет-тариф от компании АКАДО
Все за 450
К сожалению, этот тариф не активен.
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Интернет, ТВ и оборудование всего за 450 рублей!
Основные характеристики
- подключение при помощи Docsis, Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- Docsis
- Ethernet
- Абонентская плата
- 450 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
10 HD-каналов
- Количество каналов
- 111 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- HD
- Стандартное