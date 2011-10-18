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Интернет-тариф от компании АКАДО

Все за 450

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 18.10.2017 до 31.12.2018

Возмутительно низкие цены!
Интернет, ТВ и оборудование всего за 450 рублей!

Основные характеристики
  • подключение при помощи Docsis, Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • Docsis
  • Ethernet
Абонентская плата
450 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

10 HD-каналов

Количество каналов
111 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • HD
  • Стандартное