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Интернет-тариф от компании ОнЛайм

2 в 1 Экспресс 100 Продвинутый

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
789 ₽

На время промо-периода (3 месяца) устанавливается абонентская плата 1172 руб./мес., начиная с 4-того месяца абонентская плата составит 839 руб./мес.
Акция действует, если договор с абонентом заключается не менее, чем на год

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
196 ТВ каналов
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD