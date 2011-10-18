Интернет-тариф от компании ОнЛайм
2 в 1 Экспресс 100 Продвинутый
К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
789 ₽
На время промо-периода (3 месяца) устанавливается абонентская плата 1172 руб./мес., начиная с 4-того месяца абонентская плата составит 839 руб./мес.
Акция действует, если договор с абонентом заключается не менее, чем на год
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
-
Да
- Количество каналов
- 196 ТВ каналов
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD