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Интернет-тариф от компании ВестКолл Санкт-Петербург

Пряник

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
180 ₽

Стоимость 180 рублей действует на промо-период - первые 100 дней
После промо-периода:

  • При покупке абонемента на 12 месяцев: 550 руб/мес. (6600 руб.)
  • При покупке абонемента на 6 месяцев: 580 руб/мес. (3480 руб.)
  • Без абонемента: 600 руб./мес.
Комментарий к оборудованию

При покупке абонемента - Wi-Fi роутер за полцены

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с

Скорость от 70 до 100 Мбит/с

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • В тариф включены 35 бесплатных каналов на ПК или SMART TV
  • Подключение внешнего IP - 50 руб.