Интернет-тариф от компании ВестКолл Санкт-Петербург
Кекс
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
180 ₽
Стоимость 180 рублей действует на промо-период - первые 80 дней
После промо-периода:
- При покупке абонемента на 12 месяцев: 410 руб/мес. (4920 руб.)
- При покупке абонемента на 6 месяцев: 450 руб/мес. (2700 руб.)
- Без абонемента: 480 руб./мес.
- Комментарий к оборудованию
-
При покупке абонемента - Wi-Fi роутер за полцены
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
100 Мбит/с
Скорость от 50 до 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
- В тариф включены 35 бесплатных каналов на ПК или SMART TV
- Подключение внешнего IP - 50 руб.