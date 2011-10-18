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Интернет-тариф от компании ВестКолл Санкт-Петербург

Вокруг света за 80 дней

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 20 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
415 ₽

Во время промо-периода действует стоимость 13,75 руб./день
После промо-периода подключается тариф "Кекс", также можно выбрать другой тариф из действующей линейки

Комментарий к оборудованию

При покупке абонемента - Wi-Fi роутер за полцены

Характеристики
Максимальная скорость на прием
20 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
20 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • В тариф включены 35 бесплатных каналов на ПК или SMART TV
  • Подключение внешнего IP - 50 руб.