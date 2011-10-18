Интернет-тариф от компании ВестКолл Санкт-Петербург
Вокруг света за 80 дней
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 20 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
415 ₽
Во время промо-периода действует стоимость 13,75 руб./день
После промо-периода подключается тариф "Кекс", также можно выбрать другой тариф из действующей линейки
- Комментарий к оборудованию
-
При покупке абонемента - Wi-Fi роутер за полцены
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 20 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 20 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
- В тариф включены 35 бесплатных каналов на ПК или SMART TV
- Подключение внешнего IP - 50 руб.