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Интернет-тариф от компании Инфо-Лан

Форсаж 200

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • стоимость подключения 900 ₽
  • скорость до 200 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения
900 ₽
Абонентская плата
650 ₽
Оборудование
  • Платная аренда
  • Рассрочка
  • Выкуп
Стоимость оборудования
350 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер в рассрочку – 350 руб/мес Выкуп – 3500 руб

Характеристики
Максимальная скорость на прием
200 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
200 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет