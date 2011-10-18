Интернет-тариф от компании Дом.ru Санкт-Петербург
InterZet 55 — Успей за интернетом!
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Акция
действительно
Успей за интернетом!
Совместная акция Дом.ru InterZet и МегаФон.
При подключении домашнего интернета и одновременном приобретении сим-карты МегаФон (или при наличии имеющейся) тариф InterZet 55 подключается на особых условиях.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- Ethernet
- Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- Абонентская плата
- 300 ₽
- Оборудование
-
- Выкуп
- Рассрочка
- Стоимость оборудования
- 100 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Комментарий оператора
Для участия в акции необходимо, чтобы на сим-карте МегаФон был подключен тариф линейки "Включайся".
В качестве дополнительного бонуса абонент получает дополнительные 10 Гб мобильного интернета к пакету.