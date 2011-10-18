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Интернет-тариф от компании Дом.ru Санкт-Петербург

InterZet 55 — Успей за интернетом!

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Акция
действительно

Успей за интернетом!

Совместная акция Дом.ru InterZet и МегаФон.
При подключении домашнего интернета и одновременном приобретении сим-карты МегаФон (или при наличии имеющейся) тариф InterZet 55 подключается на особых условиях.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • Ethernet
  • Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
Абонентская плата
300 ₽
Оборудование
  • Выкуп
  • Рассрочка
Стоимость оборудования
100 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Комментарий оператора

Для участия в акции необходимо, чтобы на сим-карте МегаФон был подключен тариф линейки "Включайся".
В качестве дополнительного бонуса абонент получает дополнительные 10 Гб мобильного интернета к пакету.