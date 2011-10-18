InterZet 55 — Успей за интернетом!

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Акция действительно Успей за интернетом! Совместная акция Дом.ru InterZet и МегаФон.

При подключении домашнего интернета и одновременном приобретении сим-карты МегаФон (или при наличии имеющейся) тариф InterZet 55 подключается на особых условиях. Основные характеристики подключение при помощи Ethernet, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)

скорость до 100 Мбит/с