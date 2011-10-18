Интернет-тариф от компании Wifire
Выгодный 50 + ТВ (70 каналов)
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
355 ₽
По истечении промо-периода (1 год) абонентская плата составит 519 руб./мес.
- Оборудование
-
- Рассрочка
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 218 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 50 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 50 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
- Количество каналов
- 70 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Рассрочка
- Выкуп
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Комментарий оператора
Услуга предоставляется на условиях рассрочки: единовременный платеж делится на 12 месяцев.
При расторжении договора абонент обязуется выплатить сумму оставшегося платежа полностью.