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Интернет-тариф от компании МТС

Эконом + ТВ

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
550 ₽
Оборудование
  • Платная аренда
  • Выкуп
Стоимость оборудования
60 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер МТС
Выкуп 1500 руб

Характеристики
Максимальная скорость на прием
30 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
30 Мбит/с

До 100 Мбит/с с 0:00 до 9:00

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
  • IPTV Универсальный HD-декодер SML 292 Premium
  • 26 HD-каналов
Количество каналов
125 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Комментарий оператора

Стоимость аренды ТВ-оборудования 0 руб. (требуется возврат после расторжения договора).
Возможно приобретение wi-fi роутера за 1500 руб.

Возможно подключение телефонии (подключение бесплатно, абон. Плата 100 руб/мес.)