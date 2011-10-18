Интернет-тариф от компании МТС
Эконом + ТВ
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 550 ₽
- Оборудование
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 60 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер МТС
Выкуп 1500 руб
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 30 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
30 Мбит/с
До 100 Мбит/с с 0:00 до 9:00
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
- IPTV Универсальный HD-декодер SML 292 Premium
- 26 HD-каналов
- Количество каналов
- 125 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Комментарий оператора
Стоимость аренды ТВ-оборудования 0 руб. (требуется возврат после расторжения договора).
Возможно приобретение wi-fi роутера за 1500 руб.
Возможно подключение телефонии (подключение бесплатно, абон. Плата 100 руб/мес.)