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Интернет-тариф от компании МТС

Комфорт для своих

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
550 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер МТС

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Комментарий оператора

Программа «Для своих быстрее» (для существующих абонентов мобильной связи МТС) - абонентская плата 550 рублей на постоянной основе. Аренда Wi-Fi роутера — 0 руб./мес. Также возможно участие в программме «20% возвращаются» (зачисляется 20% от абон.платы на баланс мобильного телефона), а также в программе «МТС Бонус» (за 5 рублей 1 балл).