Интернет-тариф от компании МТС
Комфорт для своих
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 550 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер МТС
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Комментарий оператора
Программа «Для своих быстрее» (для существующих абонентов мобильной связи МТС) - абонентская плата 550 рублей на постоянной основе. Аренда Wi-Fi роутера — 0 руб./мес. Также возможно участие в программме «20% возвращаются» (зачисляется 20% от абон.платы на баланс мобильного телефона), а также в программе «МТС Бонус» (за 5 рублей 1 балл).