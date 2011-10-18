Программа «Для своих быстрее» (для существующих абонентов мобильной связи МТС) - абонентская плата 550 рублей на постоянной основе. Аренда Wi-Fi роутера — 0 руб./мес. Также возможно участие в программме «20% возвращаются» (зачисляется 20% от абон.платы на баланс мобильного телефона), а также в программе «МТС Бонус» (за 5 рублей 1 балл).