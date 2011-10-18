Интернет-тариф от компании МТС
Комфорт для своих+ ТВ
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 700 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер МТС
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
CAM-модули или HD приставка
26 HD-каналов
- Количество каналов
- 134 ТВ канала
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Комментарий оператора
"Для своих быстрее" (для существующих абонентов мобильной связи МТС) - абонентская плата 700 рублей на постоянной основе. Аренда WiFi роутера и ЦТВ-оборудования (HD приставка или САМ модуль) - 0 руб./мес. Также возможно участие в программме "20% возвращаются" (зачисляется 20% от абон.платы на баланс мобильного телефона), а также в программе "МТС Бонус" (за 5 рублей 1 балл). Стоимость подключения к тарифному плану – 0 руб. Возможно применение данного тарифа для существующих абонентов ЦТВ при переходе на пакет услуг.