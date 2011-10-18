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Интернет-тариф от компании МТС

Комфорт для своих+ ТВ

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
700 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер МТС

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

CAM-модули или HD приставка

26 HD-каналов

Количество каналов
134 ТВ канала
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Комментарий оператора

"Для своих быстрее" (для существующих абонентов мобильной связи МТС) - абонентская плата 700 рублей на постоянной основе. Аренда WiFi роутера и ЦТВ-оборудования (HD приставка или САМ модуль) - 0 руб./мес. Также возможно участие в программме "20% возвращаются" (зачисляется 20% от абон.платы на баланс мобильного телефона), а также в программе "МТС Бонус" (за 5 рублей 1 балл). Стоимость подключения к тарифному плану – 0 руб. Возможно применение данного тарифа для существующих абонентов ЦТВ при переходе на пакет услуг.