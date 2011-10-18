"Для своих быстрее" (для существующих абонентов мобильной связи МТС) - абонентская плата 700 рублей на постоянной основе. Аренда WiFi роутера и ЦТВ-оборудования (HD приставка или САМ модуль) - 0 руб./мес. Также возможно участие в программме "20% возвращаются" (зачисляется 20% от абон.платы на баланс мобильного телефона), а также в программе "МТС Бонус" (за 5 рублей 1 балл). Стоимость подключения к тарифному плану – 0 руб. Возможно применение данного тарифа для существующих абонентов ЦТВ при переходе на пакет услуг.