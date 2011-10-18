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Интернет-тариф от компании Wifire

Выгодный 50 + ТВ (70 каналов) (предоплата)

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
315 ₽

Общая сумма предоплаты за 12 месяцев - 3780 руб.
По истечении 12 месяцев оплата производится помесячно, абонентская плата составит 519 руб./мес.

Оборудование
  • Рассрочка
  • Выкуп
Стоимость оборудования
190 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
50 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
50 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
70 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Рассрочка
  • Выкуп
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Комментарий оператора

Договор заключается на 12 месяцев с полной предоплатой.
В случае досрочного расторжения договора плата за услуги рассчитывается исходя из не акционных тарифов. За те месяца, в которые абонент не пользовался услугами, оплата возвращается.