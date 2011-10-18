Интернет-тариф от компании Wifire
Выгодный 30 + ТВ (130 каналов) (предоплата)
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
460 ₽
Общая сумма предоплаты за 12 месяцев - 5520 руб.
По истечении 12 месяцев оплата производится помесячно, абонентская плата составит 550 руб./мес.
- Оборудование
-
- Рассрочка
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 190 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 30 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 30 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
- Количество каналов
- 130 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Рассрочка
- Выкуп
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Комментарий оператора
Договор заключается на 12 месяцев с полной предоплатой.
В случае досрочного расторжения договора плата за услуги рассчитывается исходя из не акционных тарифов. За те месяца, в которые абонент не пользовался услугами, оплата возвращается.