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Интернет-тариф от компании Новая Линия

Индиго

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 20 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
200 ₽
Оборудование
Выкуп
Характеристики
Максимальная скорость на прием
20 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу

Ночью до 40 Мбит/с

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
50 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Выкуп