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Интернет-тариф от компании Новая Линия

Домашний

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • стоимость подключения 8500 ₽
  • скорость до 20 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения
8 500 ₽
Абонентская плата
1 000 ₽
Оборудование
Выкуп
Характеристики
Максимальная скорость на прием
20 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
100 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Выкуп